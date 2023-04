La Raimond Sassari ha vinto anche l’ultimo incontro della stagione regolare di A Gold, allungando a 12 la striscia di successi consecutivi, ma pur avendo battuto per 34-33 il Fasano, non è riuscito a invertire la differenza reti (+4) a favore dei pugliesi, con cui ha chiuso a pari punti ma ha conservato il posto nella griglia playoff. Per questo, nella lotta scudetto dovrà misurarsi subito con la capolista Brixen.

Nella A2 maschile di pallamano, sconfitta indolore per la Verdeazzurro Sassari, che in casa del San Lazzaro,vice capolista del girone B, è stata sconfitta 33-21 dopo aver archiviato il primo tempo sotto 16-10. Top scorer turritano Melidoro con 7 reti, una in più di Venerdini.

A riposo per un turno le tre sarde della A2 femminile.

