Ennesimo successo per l’Aeden Santa Giusta di Palla Tamburello. Nello scorso weekend, infatti, la compagine allenata da Gianni Dessì, si è imposta nella Final Four Femminile della “Spring League Indoor”, svoltasi nella cittadina lagunare.

Le formazioni partecipanti alla fase finale del torneo sono state Firenze, Torrita Siena e Frecce Azzurre Palermo, oltre alle padrone di casa. Le “Fantastiche 4” sono le migliori 2 classificate nei due gironi di qualificazione nazionale che hanno visto la partecipazione di 12 squadre in totale. Nelle semifinali del sabato, l’Aeden si era nettamente imposta contro Torrita (13-1), mentre in finale, giocata domenica, le ragazze lagunari hanno battuto Firenze per 13-3.

«Ci tenevamo in maniera particolare – commenta Dessì – essendoci sfuggita la Coppa Europa per un non nulla in campionato. Questa era l’ultima opportunità per accedere alla competizione europea e non ci siamo fatti sfuggire l’occasione».

Con questo successo l’Aeden ottiene la qualificazione alla prossima Coppa Europa per club che si svolgerà tra novembre e dicembre.

«Ci siamo candidati ad ospitarla – conclude Dessì – e abbiamo buone possibilità. L’ultima volta che l’abbiamo avuta è stata nel dicembre del 2009».

Giocata, sempre a Santa Giusta, anche la Final Four Maschile.

Si è conclusa in semifinale, invece, l’avventura della formazione di casa, sconfitta da Firenze (4-13). La vittoria finale, però, è di Castellaro (13-5 contro i toscani) che in semifinale si era imposta contro Easy Play (13-5).

