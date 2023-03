Altro cambio in testa alla classifica dei marcatori del campionato di Eccellenza. Si è portato nuovamente in testa l’attaccante della Villacidrese, Ryduan Palermo. Domenica scorsa l’argentino ha realizzato una rete nella gara persa (2-4) contro il Li Punti. E’ il primo a raggiungere quota venti. Resta fermo a 19 reti Mattia Caddeo del Ghilarza che con la sua ex squadra Monastir non è riuscito a gonfiare la rete.

Con diciotto gol c’è ora un terzetto. Grazie alla doppietta nel rocambolesco 5 a 5 di Oristano contro la Tharros, l’attaccante del Bosa, Jeffrey Imoh ha raggiunto a 18 gol Giuseppe Meloni del Budoni, a secco ad Iglesias, e Daniele Ruzzittu del San Teodoro che non ha giocato in quanto i viola hanno osservato il turno di riposo. Sale a 17 Andrea Sanna della Tharros che, come Imoh, è stato autore di una doppietta.

20 RETI

Ryduan Palermo (6 rig.) (Villacidrese)



19 RETI

Mattia Caddeo (3 rig.) (Ghilarza)



18 RETI

Jeffrey Imoh (2 rig.) (Bosa)

Giuseppe Meloni (2 rig.) (Budoni)

Danilo Ruzzittu (8 rig.) (San Teodoro)



17 RETI

Andrea Sanna (2 rig.) (Tharros)



15 RETI

Mauro Ragatzu (5 rig.) (Sant'Elena)



14 RETI

Sebastiano Galloni (Arbus)

Alessio Mulas (San Teodoro)



13 RETI

Pierpaolo Falchi (1 rig.) (Taloro Gavoi)



12 RETI

Luca Scognamillo (Latte Dolce)

Roberto Mele (Taloro Gavoi)



11 RETI

Alessandro Padovani Celin (Latte Dolce)



10 RETI

Andrea Porcheddu (Carbonia)

Lorenzo Camba (3 rig.) (Ferrini)

Marco Cabeccia (5 rig.) (Latte Dolce)



9 RETI

Alessandro Ferrari (Calangianus)

Kaio Piassi (1 rig.) (Latte Dolce)

Luca Floris (Monastir)

Mattia Gueli (4 rig.) (Ossese)



8 RETI

Giacomo Santoro (1 rig.) (Budoni)

Gianluca Podda (3 rig.) (Ferrini)

Matteo Atzei (Ghilarza)

Marcos Mainardi (Lanusei)

Alessio Virdis (Ossese)

Alberto Atzori (2 rig.) (Tharros)

