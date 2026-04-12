Si è concluso dopo oltre cinque mesi di competizione il Campionato Regionale Libertas-CAAM Sardegna Padel categoria Master/Over 2025-26. Un torneo lungo e combattuto, iniziato a ottobre e terminato il 9 aprile, che ha visto la partecipazione di 9 squadre e 48 atleti, per un totale di oltre 450 gare disputate.

La prima fase ha delineato le gerarchie iniziali: cinque squadre hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale, mentre le altre quattro si sono sfidate nella Coppa Sardegna. Tra le protagoniste del torneo si sono distinte Sport Sardegna Club, Banana Boys, Ferrini A, Ferrini B e Sardegna, tutte capaci di offrire prestazioni di alto livello.

Le semifinali hanno confermato i valori in campo: Sardegna, con la coppia Allegrini/Carrus, ha superato Ferrini B (Camba/Frailis) con il punteggio di 9-5, mentre Banana Boys ha avuto la meglio su Sport Sardegna Club per 9-6, guadagnandosi la finale.

Nell’atto conclusivo, la squadra Sardegna ha imposto la propria superiorità contro i Banana Boys (Foddis/Pinna), chiudendo sul 7-3 e conquistando il titolo regionale. Più equilibrata la finale per il terzo posto, dove Sport Sardegna Club ha superato Ferrini B al tie-break dopo il 4-4 nei tempi regolamentari.

Parallelamente, nella Coppa Sardegna si è imposta la squadra Albedo di Salis e compagni, davanti a I Pugliesi guidati da Daniele Argiolas.

A prendersi il titolo di Campioni Regionali Libertas Sardegna 2025-26 è stata dunque la squadra Sardegna, composta da Paolo Allegrini, Carrus G. Carlo e Pusceddu Antonello. Un percorso solido e costante che ha portato al meritato successo finale.

Riconoscimento speciale anche per Luca Laconi di Sport Sardegna Club, premiato per aver guidato la propria squadra al primo posto nella fase di qualificazione.

Infine, Sardegna e Sport Sardegna Club si sono aggiudicate un premio di 200 euro ciascuna, da utilizzare per la partecipazione alle finali nazionali.

Un campionato che ha regalato spettacolo ed emozioni, confermando la crescita del padel in Sardegna e l’entusiasmo sempre maggiore attorno a questo sport.

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