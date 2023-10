Il centro sportivo dello Sporting Padel in via Milano 26 a Sassari ospita sabato a partire dalle 11 le finalissime di serie B di padel maschile e femminile, categoria dove mai alcuna squadra è arrivata.

Lo Sporting Padel Sassari ha trionfato prima in Sardegna e poi in entrambe le finali nazionali della serie C. La formazione maschile, che schiera il campione internazionale over 45 Luca D’Angelo (capitano) e il numero 13 assoluto in Italia Julian Di Bene, sfida il K-Padel Novara.

Il team femminile se la vedrà contro il Seven Padel di Siracusa.

Il presidente Manuel Vanuzzo, che guida il progetto insieme a Ugo D’Alessandro, ha dichiarato: «Abbiamo lavorato con impegno per arrivare fin qui, e siamo pronti a dare tutto per portare a casa questo risultato storico per la Sardegna, è fondamentale avere il supporto di tutti gli atleti dell’Isola per questo evento di grande padel».

© Riproduzione riservata