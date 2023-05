Si sono disputati nell'impianto comunale del Padel Park di Sassari i campionati regionali. Si sono date battaglia 40 coppie al torneo organizzato dalla Padel Sassari asd nei tre campi, due dei quali al coperto.

Nel maschile tripletta di Enrico e Luca D'Angelo che hanno vinto ben tre categorie. Nella Over 45 hanno battuto la coppia Lai-Parrucci per 6-2, 6-1; nell'Over 50 hanno sconfitto Settembre e Beccaris per 6-2, 6-2; infine nell'Over 55 hanno avuto la meglio su Deffenu e Loriga per 6-2, 6-1.

Vittoria agevole nell'Over 35 maschile per Bertucci e D'Angelo contro Lai e Multineddu: 6-1, 6-1.

Il match più incerto e combattuto è stato quello per la Over 40 maschile con Lai e Colombari a prevalere su Piseddu e D'Angelo solo al terzo set. Parziali di 7-5, 4-6 e 7-6.

Da segnalare nell'Under 14 il successo di Giorgio Pettinaro e Adriano Pilo che hanno vinto 6-4, 6-1 contro Brusato e Tola.

In campo femminile nell'Over 35 Pistelli e Nali hanno battuto Lavosi e Malfitano 6-3, 6-2. Nell'Over 40 Pintor e Mirtillo hanno prevalso su Sgarella e Pistelli per 6-2, 6-3. Doppio 6-0 per Sgarella e Meloni nell'Over 50 femminile su Paulotto e Sarà.

