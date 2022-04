Sabato 23 e domenica 24 aprile prima edizione Padel Cup-Città di Ossi. Una due giorni sportiva all’aria aperta, che avrà il centro di Ossi come scenario e il padel come attore principale. Due elementi funzionali per raccontare una bella storia di inclusione, divertimento, solidarietà e chiaramente anche di sport.

L’evento. L’appuntamento con il torneo griffato “A tutto padel” è fissato sui campi di piazza Sardegna, spazi gestiti dall’Unione Sportiva Ossese e dedicati a questa nuova disciplina, fenomeno che spopola sull’isola e che proprio a Ossi ha una sua piccola grande capitale isolana.

Sui campi di piazza Sardegna, teatro del torneo, l’evento sarà presentato ufficialmente giovedì 21 aprile (ore 18), alla presenza degli organizzatori dell’associazione “A tutto padel”, dei rappresentanti dell’Unione Sportiva Ossese e della cooperativa sociale “Edupè”. Presente il sindaco di Ossi Pasquale Lubinu e l'assessore comunale allo Sport Tatiana Giuranna. Conduce la serata Graziano Mura.

I partecipanti. L’incontrò sarà l’occasione per presentare nel dettaglio il torneo: 48 squadre, 144 atleti. Saranno illustrate inoltre le attività collaterali in programma e soprattutto il progetto di inclusione sportiva “PadelAbile”, che ad Ossi vivrà un momento di concreta e necessaria espressione sul campo. Per le giornate di padel si attende il pubblico delle grandi occasioni.

