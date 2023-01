Nell'Ossese, formazione che milita nel campionato di Eccellenza, al terzo posto in classifica (37 punti) dietro la coppia regina Latte Dolce e Budoni, risolta la crisi tecnica dopo le dimissioni dalla panchina "per motivi personali" di Giampiero Loriga.

La società ha ingaggiato come nuovo tecnico il sassarese Marco Sanna, 53 anni, ex giocatore (tra le altre) del Cagliari ed ex allenatore di Torres, Alghero, Grosseto e Nuorese, ultima squadra condotta dalla panchina.

Marco Sanna oggi sarà presentato ai giocatori e dirigerà il suo primo allenamento.

Giovedì in campionato l'Ossese osserverà il proprio turno di riposo. Domenica 8 gennaio invece appuntamento di rilievo: al Walter Frau di Ossi sarà ospite il Budoni, secondo in graduatoria. Per Marco Sanna quindi un vero e proprio esordio di fuoco, al cospetto di una delle favorite alla vittoria finale, che per ora precede i bianconeri di 9 punti. Da segnalare inoltre il rientro tra i ranghi del direttore sportivo Antonello Ibba. Probabilmente non una casualità.

© Riproduzione riservata