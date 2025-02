A distanza di due settimane dalla conquista della Coppa Italia regionale di Eccellenza, l'Ossese vittoriosa del torneo vola nella penisola per la fase nazionale del torneo.

Quella che potrebbe anche portare alla Serie D, in caso di vittoria o di un posto a ridosso della squadra che vincerà la Coppa Italia nazionale. Un’esperienza già vissuta due volte dall’Ossese. Un percorso duro, estremamente impegnativo e dispendioso.

Si inizia mercoledì, in casa del Montespaccato (Roma) per la gara d’andata del primo turno. Il ritorno, che decreterà il responso sulla compagine che staccherà il pass per i quarti di finale, si giocherà a Ossi una settimana dopo, il 19 febbraio.

