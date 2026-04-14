Ossese e Ilvamaddalena per la promozione diretta in Serie D. Domenica l'Ossese ospterà la Ferrini, l'Ilva giocherà a Villasiimius. Due gare forse determinanti con l'Ossese che affonta una Ferrini penultima che ha bisogno solo di vincere per potesi salvare. La squadra di Cotroneo deve però vincere per contibuare a puntare alla D. L'Ilva deve ugualmente vincere a Villasimius che però non può perdere per evitare i playout. Un turno insomma importantissimo per la promozione e per la salvezza.

La Nuorese, terza a sei punti dall'Ossese deve battere il Calangianus per poter ancora coltivare ancora speranze di promozione diretta. In coda a soffrire as parte la Ferrini sono soprattutto Santa teresa e Tortolì terzutima e quartultima con 31 e 32 punti. Domenica il Santa Teresa ha l'obbligo di battere il Taloro, come il Tortolì atteso da una difficile trasferta a Buddusò.

© Riproduzione riservata