Cinque vittorie, due pareggi e sei sconfitte è l'attuale bilancio del Pgs Ploaghe nel girone E del campionato di prima categoria. Un bottino che, forse, non era nelle previsioni della società, e che la vede costretta a un cambio della guida tecnica.

Con una nota, infatti, è stata annunciata la fine della collaborazione con Giovanni Orunesu, l'allenatore subentrato in corso, lo scorso campionato, e che dopo un'eccellente girone di ritorno, era stato riconfermato anche per questa stagione.

"Purtroppo le cose non stavano girando come noi speravamo a inizio stagione - ha dichiarato il Direttore Sportino Agostino Solinas. Abbiamo valutato la situazione e si è deciso di sollevarlo dall'incarico per dare una scossa alla squadra. Una decisione presa di comune accordo fra tutta la dirigenza, considerato l'andamento della squadra che, secondo noi, non era all'altezza delle aspettative".

La squadra è stata affidata allo staff tecnico composto dal tecnico in seconda Elia Uleri, dal preparatore atletico e tecnico Paolo Serra e dal preparatore dei portieri Luca Piana.

Sempre nel girone, il Treselighes ha annunciato le dimissioni, dopo sei stagioni, di Angelo Bardini dalla guida tecnica. Gli algheresi occupano, attualmente, il terzultimo posto in classifica con nove punti, frutto di due vittorie, tre pareggi, e otto sconfitte.

Antonio Caria

