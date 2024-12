Grande entusiasmo e partecipazione hanno accompagnato l’appuntamento di domenica scorsa con il “Baskin” a Oristano. Nel parquet del palazzetto di “Sa Rodia”, infatti, sono stati una trentina di atleti a partecipare. Il “Baskin”, ovvero il basket inclusivo, è uno sport di squadra giocato contemporaneamente da persone con disabilità e persone normodotate. A Mogoro, ormai da oltre un anno, esiste una realtà consolidata, il Baskin Mogoro, che ha fatto da apripista nel territorio, mentre a Oristano la disciplina ha fatto il suo esordio qualche giorno fa.

Si è giocata la prima partita, grazie alla collaborazione tra Azzurra Basket Oristano e il Baskin Mogoro. Alle due società si sono unite il Basket Mogoro, l'Asd Masa Fitness Club di Oristano, conosciuta in città per la sua attività nella danza praticata da ragazze disabili, la cooperativa sociale Bisera di Mogoro con i suoi educatori. Il presidente dell'Azzurra Basket Oristano, Daniele Olmetto, soddisfatto per l'evento che ha visto in prima linea tutto lo staff tecnico della storica società cestistica, ha annunciato che l'evento sarà riproposto e che è l'Azzurra Basket sta valutando l'avvio dell'attività di baskin in maniera costante, così da affiancarlo alle altre categorie in cui è già impegnata.

Intanto, domenica prossima, è in programma un altro evento di primo piano organizzato dalla società oristanese: "La 12 ore di minibasket". A Sa Rodia sarà presente un esercito di bambini, provenienti da tutta la Sardegna, che giocheranno dalle 9 del mattino alle 21.

