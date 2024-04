il giorno delle semifinali per l'Open del Tc Cagliari, torneo che mette in palio per il vincitore una wild card per le qualificazioni dell'Atp Challenger 175 in programma da lunedì.

Le sfide vedranno in campo tre delle quattro teste di serie entrate in gara nei quarti.

Nella parte alta del tabellone, il numero 1 del seeding Federico Salomone (Tc Terranova) ha eliminato 6-1, 7-5 Carlo Cataldi (Poggio Sport Village) e nel match odierno si troverà davanti il numero 4 Giacomo Crisostomo (Tc Cagliari), che ha battuto 6-3, 6-1 il compagno di circolo Alessandro Filippo Mondazzi.

Nella parte bassa, monopolizzata da portacolori del circolo di Monte Urpinu, Alberto Sanna (vincitore del torneo dello scorso anno) l'ha spuntata 6-1, 1-6, 10-7 su Vito Dell'Elba, numero 2 del torneo. In semifinale lo aspetta la testa di serie numero 3 Niccolò Dessì, che ha regolato 6-2, 6-3 Riccardo Ciulli.

