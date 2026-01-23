Open Bnl di Cagliari, i risultati della giornataLe sorelle Dessolis approdano agli ottavi di finale
Ecco i risultati dei match disputati venerdì 23 gennaio sui campi in terra battuta del Tc Cagliari e validi per l'Open Bnl.
Singolare maschile.
Primo turno:
Lorenzo Lettieri b. Lorenzo Rocco (Tc Cagliari) 6-4, 7-5
Secondo turno:
Francesco Mineo Mineo b. Diego Pinna (Tc Cagliari) 6-2, 6-1
Vittorio Gillerio b. Alessandro Verteegh p.r.
Federico Guarducci b. Gian Rocco De Filippo 6-2, 6-1
Giuseppe Catapane b. Antonio Mazzeo 6-2, 6-4
Singolare femminile.
Secondo turno:
Barbara Dessolis (Tc Cagliari) b. Carolina Cicu (Torres Tennis) 7-5, 6-3
Anna Lanciaprima b. Aurora Deidda (Milano 26) 2-6, 6-2, 6-1
Rachele Zingale b. Celeste Faustini 3-6, 7-5, 6-4
Sedicesimi di finale:
Cecilia Manitto b. Alessia Ceccarelli 6-2, 6-2
Marcella Dessolis (Tc Cagliari) b. Valeria Acquaviva 7-5, 6-1
Matilde Gori b. Ludovica Mazzucchelli (Tc Terranova) 6-0, 6-1
Gaia Mais b. Carola Manfredonia (Tc Cagliari) 6-3, 6-3
Greta Rizzetto b. Fabiola Marino 6-2, 6-2
Barbara Dessolis (Tc Cagliari) b. Ginevra Parentini Vallega Montebruno 6-4, 6-1
Sofia Maffeis b. Anna Lanciaprima 6-2, 6-3.
Rachele Zingale b. Azzurra Cremonini p.r.