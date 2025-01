Giove Pluvio non è amico del tennis, ma l'Open Bnl sui campi del Tc Cagliari prosegue nonostante il maltempo. Non si ferma il torneo che assegna punti utili per accedere alle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia a maggio. A fine circuito, i migliori 19 uomini e altrettante donne accederanno al tabellone del torneo che si disputerà al Foro Italico alla vigilia delle qualificazioni dell'Atp Masters 1000 e del Wta 1000.

Nel main draw maschile, salutano il torneo a testa alta Jacopo Sanna e Riccardo Carboni. L'alfiere del Tc Cagliari è partito bene, vincendo il primo set 7-5, ma poi ha subito la reazione di Flavio Salemi (Tennis Pinea), che ha ribaltato il risultato 7-5, 6-2. Il portacolori del Tc 70 Oristano, invece, è stato sconfitto 6-3, 6-7, 7-5 da Francesco Cangeri (Società Ginnastica Roma).

Nel tabellone intermedio 2.6 femminile, vittoria per Ludovica Mazzucchelli (Geovillage Sporting Club Olbia, che supera 6-4, 7-5 Alice Sclafani (Tc Palermo 2).

Sconfitte per Matilde Moi (Quattro Mori Tennis Team), 6-3, 6-1 da Lavinia Arena (Cus Catania), per Francesca Mostallino (Tc Cagliari), 7-5, 6-0 da Alessandra Periscinotti (Ct Lanciano) e per Anna Barlini Pischedda (anche lei tesserata per il circolo ospitante), 6-2, 7-5 da Lara Mancuso (Tc Match-Ball Siracusa).

© Riproduzione riservata