Con la cifra record di 107 iscritti, il 7º Slalom Città di Dorgali si appresta a regalare un finale spettacolare al Campionato Regionale Delegazione Sardegna Trofeo Aido 2022. La gara, organizzata da Autosport Dorgali, sarà valida anche per la Coppa Slalom 2ª Zona e prevederà una ricognizione e tre manche, a partire dalle 9.30 di domenica. I concorrenti della Cala Gonone-Galleria percorreranno un tracciato di 4 km, ricavato lungo la Provinciale 26 (dal km 4,7 al km 0,7) e allestito con 13 birillate.

Il titolo assoluto è ormai una formalità, al termine di una lotta serrata col sassarese Enea Carta, all’ittirese Enrico Piu basteranno i punti bonus partecipazione che gli verranno assegnati dopo le verifiche del sabato per bissare il successo ottenuto nel 2019.

Questo, tuttavia, non ha spento l’entusiasmo dei piloti sardi, accorsi in massa alla manifestazione ogliastrina. I gruppi N, E1 e S sono quelli più nutriti. La scuderia maggiormente rappresentata sarà l’Autoservice Sport con quasi trenta partenti tra cui l’unica dama, Cristina Ruggiero.

Rallycross. Nel weekend occhi puntati anche sul quindicenne Valentino Ledda, che dopo il titolo regionale Karting Kz assoluto e Kz2, e il secondo posto europeo nell’Academy Trophy di Autocross Fia, chiuderà la stagione a Maggiora, dove metterà in bacheca il primo titolo italiano rallycross U18, che si somma ai due italiani autocross conquistati negli anni precedenti. Se nell’Under18 i conti sono fatti, “Valex” ha 124 punti, quasi il doppio degli inseguitori Martinelli (65,5) e Bernini (65), nel corso del round 6 in programma nel weekend novarese, il portacolori dell’Autoservice Sport proverà a mettere nel mirino anche la top5 assoluta, impresa non semplice visto il livello e l’esperienza degli avversari, tra cui spiccano Canzian, Gallo e i fratelli Grieco.

Cronoscalata. Ci saranno dei portacolori sardi anche alla 49ª Cronoscalata della Castellana che si correrà sabato e domenica a Orvieto e sarà valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna. Giuseppe Vacca della Scuderia Vesuvio sarà in gara su Osella Pa30 Judd, mentre Marcello Trincas di Mrc Sport sarà a bordo di una Peugeot 106 Rallye. Presenti anche due alfieri della Porto Cervo Racing: Mario Murgia su Mitsubishi Lancer Evo X ed Ennio Donato su Ford Escort Rs Cosworth.

