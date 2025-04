Riflettori tricolori sul Lago di Gusana, a Gavoi, che da domani a domenica ospiterà il Triathlon Gennargentu, manifestazione valida per il Campionato Italiano Triathlon Cross e il Campionato Italiano Triathlon Cross Junior. La manifestazione, organizzata da Three Experience e promossa dalla Regione Sardegna e dall’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, si appresta a regalare agli oltre cento atleti in gara un avvincente fine settimana nel cuore della Barbagia.

Venerdì 2 maggio sono previste le operazioni preliminari nell’Hotel Taloro, quartier generale della manifestazione, con l’apertura della segreteria e la consegna dei pacchi gara (dalle 16.30 alle 18.30), seguite alle 19 dal briefing. La consegna dei pacchi gara proseguirà alle 7 di sabato 3, quando la segreteria si sposterà nel moletto del Lago di Gusana in vista della lunga ed entusiasmante giornata di gara.

Si comincerà con i ventisei partenti del Campionato Italiano Triathlon Cross Junior. Lo start della gara maschile, alle 9, sarà seguito, cinque minuti più tardi, da quello della femminile. Gli atleti Junior e Youth B cominceranno con i 750metri di nuoto nel Lago di Gusana (partenza in acqua, giro unico in senso orario), poi la frazione di bici, che anche in questo caso prevederà un giro unico di 12,5km ricavato lungo le sponde del lago, che sarà per la quasi totalità su sterrato, tra lecci e guadi, con alcune piccole porzioni su asfalto. Infine, i 4km di corsa, percorso trail running ricavato nella piccola penisola attorno all’Hotel Sa Valasa, sempre sul lago.

Alle 11.45, spazio alla gara dei Campionati Italiani Triathlon Cross Country, con la partenza dei sessantuno uomini provenienti da tutta Italia e tutta la Sardegna. Alle 12.30, invece, il via della gara femminile, con quindici partenti. I concorrenti (per le categorie Under 23, Senior e Master maschili e femminili) percorreranno prima i 1000metri della frazione di nuoto (due giri da 500metri, in senso orario), poi i 26km della frazione di bici (due giri da 13km in senso orario) e infine i 6km di corsa (3 giri da 2km) nel medesimo scenario degli atleti Junior.

Alle 17, pubblicazione delle classifiche e cerimonia di premiazione.

A testimoniare il valore del Triathlon Gennargentu e la validità della location è la scelta della Federazione Italiana Triathlon di svolgere a Gavoi, da domani a domenica, il Camp Sviluppo Triathlon Cross, che permetterà ai venticinque giovani talenti convocati di compiere un percorso di crescita tecnica e agonistica e di confronto grazie agli allenamenti sul percorso di gara e alla condivisione di esperienze. Il programma prevede allenamenti di corsa, mountain bike e nuoto, sessione di allenamento transizioni, simulazioni di gara e riunione tecnica.

Il Lago di Gusana, bacino artificiale incastonato tra i monti Littederone e Nodu sos Arcos, è pronto per la lotta tricolore.

