Il Latte Dolce espugna il Nespoli col punteggio tennistico di 6-1 e fa suo il derby con l’Olbia valido per la 6ª giornata del campionato di Serie D.

Sassaresi incontenibili. In vantaggio con Bouabre dopo 4’, vengono riacciuffati al 17’ da Ragatzu, ma prima dell’intervallo la squadra di Michele Fini (in tribuna per squalifica) raddoppia con Pulina e nel secondo tempo dilaga. A inizio ripresa Piredda cala il tris e Luiu il poker, poi al 24’ capitan Cabeccia trasforma il rigore ottenuto per l’atterramento in area di Pulina, e Loru, appena entrato, chiude i giochi al 35’.

Per i ragazzi di Giancarlo Favarin, applauditi e incoraggiati al triplice fischio dalla curva, è una giornata nera da archiviare prima possibile. Ma gli errori commessi nel derby di questo pomeriggio, che vale ai bianchi la seconda sconfitta consecutiva, andranno analizzati bene in settimana per non essere replicati al prossimo turno in casa della matricola Montespaccato.

