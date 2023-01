L’Olbia crolla al “Nespoli” sotto i colpi della Fermana. Guidati dall’ispirato ex Giandonato, i marchigiani fanno loro l’infrasettimanale di Serie C col punteggio di 4-2, ipotecando la sfida valida per la 6ª giornata di ritorno già nel primo tempo.

Dopo 25’, la squadra di Roberto Occhiuzzi è sotto, punita da Fischnaller. Il raddoppio della formazione ospite arriva al 33’ firmato da Romeo. Dunque, nella ripresa, Fischnaller sigla lo 0-3 dopo 5’. Al 20’ il neo entrato Corti, arrivato ieri, frana in area a contatto col portiere avversario, procurandosi il rigore che Ragatzu trasforma accorciando le distanze. Ma la papera di Van der Want, uscito a vuoto su un pallone buttato là da Fischnaller, al tris personale, è una mazzata che, al 27’, certifica la sconfitta. L’autogol di Borghetto, non impeccabile in mischia, col pallone che gli rimbalza addosso prima di finire nel sacco, in dirittura d’arrivo, è una magra consolazione.

Al “Nespoli” termina 2-4. E con l’Olbia inchiodata al terzultimo posto con 20 punti, in zona retrocessione, Occhiuzzi potrebbe non guidare il prossimo allenamento.

© Riproduzione riservata