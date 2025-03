Il Savoia in casa alla ripresa del campionato di Serie D il 23 marzo, il derby con la Costa Orientale Sarda a Tertenia, la sfida interna con la Cynthialbalonga e la trasferta di Terracina, e, ancora, la Sarnese in casa nel turno di Pasqua, l’altro derby con l’Atletico Uri fuori e la Gelbison al “Nespoli” nell’ultimo atto della stagione regolare.

La strada che porta alla salvezza propone all’Olbia gare stimolanti contro avversari che devono salvarsi e altri che puntano al salto di categoria. La sosta di domenica servirà a rifiatare dopo un periodo impegnativo, nel quale i bianchi hanno conquistato punti utili a confermare la categoria e a balzare fuori dalla zona retrocessione nella quale stazionavano da inizio anno, ma espresso anche un buon calcio, cosa che inorgoglisce non poco l’allenatore, Zé Maria.

Nel frattempo s’è sbloccato Daniele Ragatzu. Tornato in Gallura dopo la parentesi di Pontedera per dare una mano all’Olbia e a Olbia, una città che il quartese considera casa, l’ex Cagliari ha segnato domenica la rete vittoria contro l’Atletico Lodigiani, che è anche la novantatreesima in maglia bianca. Oltre a salvare l’Olbia, Ragatzu ha dunque un altro obiettivo, ovvero quota 100 reti con la casacca che ha indossato per otto campionati in Serie C, compreso quello della tragica retrocessione dello scorso aprile.

Il tutto a beneficio del club gallurese, che ha ritrovato un attaccante sopraffino e un nuovo leader, che in prospettiva potrebbe essere il grande trascinatore nella risalita verso il professionismo.

