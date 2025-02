L’Olbia annuncia Fahamedul Islam. La campagna di rafforzamento del club gallurese prosegue con l’ingaggio del diciottenne italo-bengalese, che ha rescisso la scorsa settimana col Livorno capolista del Girone E di Serie D per indossare la maglia bianca nel Girone G fino al termine del campionato.

«Olbia Calcio 1905 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Fahamedul Islam, centrocampista/attaccante esterno classe 2006», recita il comunicato dell’Olbia. «Dopo le giovanili con Spezia e Sampdoria, inizia questa stagione al Ligorna (Serie D Girone A) per poi passare a ottobre all’Unione Sportiva Livorno (Serie D Girone E). Benvenuto a Olbia Fahamedul!»

Nato a Feni in Bangladesh il 30 giugno del 2006, Islam è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Spezia e Sampdoria. Laterale sinistro di centrocampo, può giocare sia come esterno alto sia come esterno basso. A Livorno era arrivato il 18 ottobre scorso, dopo aver iniziato la stagione col Ligorna e aver collezionato 6 presenze nel Girone A del Campionato di Serie D, per un totale di 412’ giocati.

In amaranto, le sette convocazioni in prima squadra sono state concentrate tra il 20 ottobre e il 17 novembre, ma le presenze complessive sono state due, contro Siena e Seravezza, per un totale di 31’ giocati.

© Riproduzione riservata