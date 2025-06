Secondo alcuni siti bengalesi specializzati in tema di calcio e, più in generale, di sport, Fahamedul Islam avrebbe prolungato il contratto che lo lega all’Olbia Calcio fino al 2027. Per avere la conferma non bisognerà attendere troppo.

Domani apre la finestra estiva del calciomercato, che si concluderà il 1° settembre per le trattative con le società professionistiche e il 30 settembre per quelle con le società dilettantistiche, e il club gallurese potrà iniziare a depositare i contratti dei giocatori della stagione 2025-2026. In ogni caso, l’accordo con Islam sarebbe già stato siglato, com’è accaduto, d’altro canto, con Daniele Ragatzu qualche giorno fa.

Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, l’esterno classe 2006 è arrivato a Olbia a febbraio dal Livorno. Le poche presenze collezionate in maglia bianca, 4 per l’esattezza, non gli hanno impedito di approdare nella nazionale maggiore del Bangladesh, in cui ha esordito a giugno in occasione dell’amichevole col Bhutan guadagnandosi la maglia da titolare nella partita di qualificazione alla Coppa d’Asia contro Singapore, persa 1-2.

Intanto, domani iniziano gli open day organizzati in collaborazione con la Lazio Soccer School, e da venerdì sarà possibile depositare la domanda di iscrizione alla Serie D. Un appuntamento nel quale l’Olbia dovrà dimostrare di aver saldato gli stipendi di maggio, pena la non ammissione al campionato, col termine ultimo fissato per il 10 luglio.

