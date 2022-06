Il Trofeo Sardegna torna al “Nespoli”. È qui, nello stadio dell’Olbia, che l’aveva già ospitata nei primi due anni, che la sfida tra i bianchi e il Cagliari, giunta alla sesta edizione, andrà in scena il 23 luglio.

Terza amichevole estiva per i rossoblù e prima per i galluresi, che per allora avranno nelle gambe appena 5 giorni di preparazione: il ritiro precampionato della squadra di Roberto Occhiuzzi in vista del prossimo campionato di Serie C dovrebbe iniziare infatti il 18 luglio a Buddusò.

Ma la condizione atletica potrebbe non rappresentare l’unico deficit per i bianchi, che a 24 ore dall’apertura del calciomercato non danno segni di vita: la rosa, insomma, potrebbe arrivare all’appuntamento col Cagliari a ranghi molto ridotti.

A parte i rinnovi di Ragatzu, La Rosa, Emerson e Occhioni, che portano a 14 i giocatori al momento sotto contratto con la società presieduta da Alessandro Marino, le operazioni condotte dal direttore sportivo Tomaso Tatti viaggiano sotto traccia, né il gossip su alcuni possibili acquisti, dal difensore Filippo Fabbri, in uscita dal Forlì, all’attaccante ex Cagliari Marco Sau, avrebbe finora trovato riscontro.

L’ipotesi è che l’Olbia voglia provare a far cassa con la cessione dell'attaccante King Udoh, che Tatti ha confermato avere molte richieste, prima di piazzare i primi colpi di un mercato che si preannuncia comunque non spettacolare, votato ai prestiti dei giovani e alle scommesse dalla Serie D, e in cui Sau potrebbe rappresentare l’unico vero botto.

© Riproduzione riservata