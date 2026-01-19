Il punto colto contro la Palmese al debutto sulla panchina dell’Olbia non dispiace a Daniele Livieri. “È stato faticoso, ma alla fine abbiamo portato a casa un risultato che, data la situazione, è senz’altro positivo”, esulta il tecnico dopo lo 0-0 maturato ieri al Nespoli nello scontro salvezza della 3ª giornata di ritorno di Serie D.

“È stato un esordio impegnativo, in settimana la squadra ha saltato qualche allenamento e la rosa è corta, e col campo pesante per la pioggia abbiamo sofferto fino all’ultimo minuto, ma l’atteggiamento era quello giusto, ed è andato oltre la stanchezza”, aggiunge il 44enne piemontese, alla prima esperienza da primo allenatore in Serie D.

“Il tempo per fare correttivi a livello di formazione non c’era, nei pochi giorni avuti a disposizione per preparare la partita mi interessava lavorare sulle motivazioni, che i ragazzi in realtà avevano già, ma da martedì vedremo di iniziare a fare qualcosa”, dice ancora Livieri, forte dell’annuncio fatto venerdì da Ninni Corda, direttore dell’area tecnica del club gallurese, sui nuovi acquisti in arrivo questa settimana.

“La Palmese è un’ottima squadra, e questo dà valore al punto conquistato. Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni nitide a tu per tu col portiere e abbiamo iniziato bene nel secondo, ma c’è bisogno di lavorare e migliorare”, conclude l’allenatore dei bianchi, che in classifica restano quartultimi con 21 punti in zona playout, a -5 dalla salvezza diretta. E che al prossimo turno affronteranno in trasferta l’Atletico Lodigiani, che ieri a Sassari contro il Latte Dolce ha infilato la terza vittoria consecutiva ed è imbattuto dal 16 novembre.

