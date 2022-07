Al ritiro precampionato l’Olbia arriverà quasi al completo. Il raduno è fissato per venerdì a Buddusò, occasione nella quale verrà presentato ufficialmente il nuovo allenatore Roberto Occhiuzzi.

Per allora la squadra potrà contare su altri nuovi acquisti, uno per reparto, che andranno a unirsi ai volti nuovi di Babbi, Fabbri, Incerti e Boganini e al gruppo dell’ultima stagione in Serie C. Un gruppo che dovrebbe perdere, nonostante abbiano un altro anno di contratto, uno tra Simone Pinna e Christian Arboleda in difesa, Manuel Giandonato a centrocampo e Simone Mancini e Nicholas Saira in attacco, senza contare King Udoh, per il quale l’Olbia ha ricevuto alcune offerte, e Luca Belloni, destinato alla Primavera del Cagliari.

Per un totale di una ventina di giocatori, under di proprietà compresi, che verranno “integrati” da quelli in prova.

