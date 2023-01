La trasferta di Siena frutta all’Olbia un punto in rimonta, ma la squadra di Roberto Occhiuzzi, rimasta in dieci negli ultimi 10’ per il rosso a Bellodi (doppia ammonizione), ha di che mangiarsi le mani per l’occasione persa.

I bianchi dominano il match della 5ª giornata di ritorno di Serie C, terminato 1-1. Ma questo pomeriggio al “Franchi”, oltre all’inferiorità numerica nel momento clou della sfida, quando i galluresi spingevano per la vittoria, ha pesato il gol preso in avvio.

Tempo 48 secondi sul cronometro, i padroni di casa passano in vantaggio con Paloschi su rilancio dalle retrovie. Per recuperare l’Olbia ci mette un’ora, siglando l’1-1 con Brignani, il migliore dei suoi, all’11’ della ripresa dagli sviluppi di un piazzato di Emerson. Decisamente poco impegnato Sposito sul fronte ospite, mentre l’omologo locale, al debutto in campionato per la squalifica del portiere titolare Lanni, corre i suoi pericoli, salvato sulla linea di porta nel primo tempo da un difensore bianconero, sulla conclusione a botta sicura di Nanni, e dalla mira degli avversari nel secondo.

Intanto, con 20 punti in classifica l’Olbia resta in zona retrocessione. Quello di Siena è l’undicesimo pareggio, mentre i successi sono solo 3: un record al negativo per i bianchi, a oggi i meno vincenti del torneo. E martedì al “Nespoli” nel turno infrasettimanale, in prima serata (si gioca alle 21), arriva la Fermana dell’ex Giandonato, tra le squadre più in forma del momento.

