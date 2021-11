Olbia in vantaggio sulla Carrarese 2-0 con due gol di Lella. Il giovane centrocampista di proprietà del Cagliari decide all’intervallo la sfida della 13ª giornata di Serie C, in programma questo pomeriggio al “Nespoli”.

Dopo una timida partenza e una parata decisiva di Ciocci su Pasciuti al 5’, la squadra di Max Canzi inizia a girare, e al 15’ passa con Lella servito da Travaglini. L’azione del raddoppio partirà proprio da una conclusione dell’assist-man, con palla recuperata da Ragatzu e servizio in area per Lella al 39’ per il 2-0 dei galluresi. Una mazzata per la formazione ospite guidata da Totò Di Natale, che avrà comunque tutta la ripresa e la carta Giannetti, arrivato venerdì a Carrara da svincolato, per provare a riaprire la partita.

