Per la gara esterna con l’Atletico Lodigiani, valida per la 4ª giornata di ritorno di Serie D, l’Olbia potrà contare sull’organico al completo con la sola eccezione di Angelo Mameli, fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni.

Una buona notizia l’abbondanza di giocatori dopo settimane di minimi sindacali, a maggior ragione se domani a Roma i bianchi affronteranno un avversario in grande forma, che ha iniziato il nuovo anno con tre vittorie – le ultime delle quali contro le sarde Cos e Latte Dolce – e che non perde dal 16 novembre, e in casa addirittura dal 12 ottobre. Lo stesso non si può dire dell’Olbia, che non vince da tre mesi e che nelle ultime undici partite ha racimolato appena 6 punti, frutto di altrettanti pareggi.

Dopo la svolta societaria e la staffetta ai vertici del club tra Swiss Pro e Prosoccer, i galluresi devono adesso svoltare in campionato. Subentrato con la squadra quartultima in classifica del girone G, Daniele Livieri ha debuttato in panchina domenica scorsa con un buon pareggio contro la Palmese, ma considerato il gap di 5 punti dalla salvezza diretta la vittoria non può più attendere. All’andata l’Olbia si impose 2-1 in rimonta con reti di Willis Furtado e Roberto Biancu.

Squadre in campo allo stadio Francesca Gianni di Roma alle 14.30: arbitra Natale Rossiello della sezione di Molfetta, assistenti Francesco Di Leo di Policoro e Federico Marvulli di Matera.

