L’Olbia è tornata ad allenarsi ieri al Geovillage per preparare il prossimo impegno in campionato.

Domenica la squadra di Roberto Occhiuzzi sarà di scena a Cesena contro la terza forza del torneo. Una formazione che dall’alto dei suoi 66 punti in classifica punta a chiudere la stagione regolare come miglior terza della Serie C, guardando dunque già ai playoff, pur essendo, a 5 giornate dalla fine del campionato, matematicamente ancora in corsa per i primi posti del girone A.

Discorso opposto per l’Olbia, che con 35 punti e un vantaggio di 2 lunghezze sui playout arriverà al “Manuzzi” a caccia di punti salvezza utili ad allungare sulla zona a rischio. “Senza tirarsi indietro”, per citare le dichiarazioni di Occhiuzzi in vista della trasferta romagnola.

Sul fronte formazione, il tecnico dei bianchi dovrà rivedere qualcosa rispetto all’undici che ha pareggiato in casa con la Carrarese all’ultimo turno per via delle assenze di Dessena, squalificato, e Nanni, impegnato domenica, al pari di Fabbri, con la Nazionale di San Marino nel match con la Slovenia valido per la qualificazione agli Europei del 2024.

Allo stesso modo, il Cesena dovrà rinunciare a Stiven e Cristian Shpendi in attacco: i due gemelli non saranno disponibili perché convocati dall’Under 21 albanese. In particolare, quella di Stiven è un’assenza che preoccupa i tifosi bianconeri, essendo la giovane punta, con 11 reti, il secondo miglior marcatore del Cesena alle spalle di Corazza, capo cannoniere del girone con 17 gol.

A proposito di reparto avanzato, ci sarà, invece, l’ex Udoh: condizionato da alcuni infortuni, l’attaccante scuola Juve – esploso proprio in Gallura nella stagione 2021/22, in cui ha segnato 13 gol – ha collezionato quest’anno 19 presenze e 4 reti, ritrovando il campo all’ultimo turno, nei minuti finali della sfida con l’Ancona, dopo lo stop per una distorsione alla caviglia.

