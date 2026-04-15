In un contesto internazionale di altissimo livello, con circa 150 atleti provenienti da ogni parte del mondo, emerge con forza il nome di Alessandro Palla, unico atleta sardo presente ai Campionati Mondiali di Nuoto Pinnato Master Indoor 2026 a Sharm El Sheikh.

La sua partecipazione si è trasformata in una straordinaria impresa sportiva. Palla ha dominato la categoria Master 50 pinne (Bifins), conquistando il titolo di campione del mondo nei 400 metri pinne, impreziosito da una medaglia d’argento nei 200 metri e da due medaglie di bronzo nei 50 e nei 100 metri.

Un risultato che va ben oltre il valore delle medaglie e racconta una storia di sacrificio, determinazione e passione autentica. «È stato molto impegnativo sotto tutti i punti di vista – le parole dell’atleta – ma portare i Quattro Mori sul tetto del mondo non ha prezzo».

Tesserato con l’Air Sub Apnea Competition di Cagliari, Alessandro Palla rappresenta un esempio concreto di dedizione assoluta. I suoi allenamenti si svolgono quotidianamente, spesso durante la pausa pranzo, segno di una disciplina ferrea e di un amore profondo per uno sport tanto duro quanto affascinante.

Il titolo mondiale nei 400 metri pinne arriva a coronare un percorso costruito giorno dopo giorno, tra impegni personali e sportivi, senza mai perdere di vista l’obiettivo. Una vittoria che proietta l’atleta sardo, e con lui tutta la Sardegna e l’Italia, sul gradino più alto del podio mondiale.

Un traguardo storico, che riempie d’orgoglio l’intero movimento sportivo isolano e consegna Alessandro Palla alla storia del nuoto pinnato.

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