Campioni di fama internazionale ai nastri di partenza nello splendido mare del Golfo dell’Asinara per la gara di nuoto in acque libere.

Saranno i protagonisti del 4° meeting Isola dell’Asinara, tappa del circuito nazionale open water della Fin, organizzato dall’Acquatic Team Freedom, in collaborazione con il comitato isolano Fin Sardegna, in programma nella due giorni di sabato 16 e domenica 17 settembre. Nello specchio acqueo dello Scoglio Lungo, sabato dalle 10, si immergeranno in un tratto marino lungo due circuiti da 1500 metri ciascuno.

Nel settore femminile saranno presenti la brasiliana Ana Marcela Jesus Soares da Cunha, oro olimpico nella 10 chilometri alle Olimpiadi di Tokyo. Accanto la tedesca di Augusta Leonie Beck, oro ai Mondiali di quest’anno svoltisi a Fukuoka (Giappone), sia nei 5, sia nei 10 chilometri. Tra le tante star del nuoto anche la francese Océane Cassignol, campionessa del mondo a Budapest 2017 nella 5 chilometri a squadre. Nella squadra degli specialisti maschili si presentta il pavese Federico Burdisso, due bronzi alle olimpiadi di Tokyo nei 200 farfalla e nella 4 x100 misti. I campioni saranno di scena soprattutto nel Miglio Sprint di domenica, un giro nel campo di gara con partenza sempre alle 10 dalla spiaggia Scoglio Lungo di Porto Torres.

A loro è riservato un percorso concentrato in un unico giro lungo 1852 metri. Alla competizione di sabato parteciperanno in 102 di cui 50 agonisti e 52 master. Lo stesso totale si registra il giorno dopo con 57 agonisti e 45 master.

La presentazione dell’evento nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Porto Torres, alla presenza del sindaco Massimo Mulas, l’assessora allo sport Simona Fois, il coordinatore tecnico del settore fondo FIN Stefano Rubaudo, il presidente regionale FIN Danilo Russu e la presidente dell’Aquatic Freedom Silvia Fioravanti. Presenti le tre campionesse Ana Marcela Jesus Soares da Cunha, Leonie Beck e Federico Burdisso. Tra i nuotatori partecipanti anche Dario Verani, oro nella 25 km ai mondiali Budapest 2022 e il cagliaritano Marcello Guidi. Sono intervenuti anche il direttore del parco dell’Asinara Vittorio Gazale, il vice comandante della Capitaneria di Porto Torres Dario Di Perna, il delegato provinciale CONI Giuseppe Manca, il presidente regionale ANSMES Paolo Poddighe, il vice presidente Panathlon Sassari Sergio Zanotti e Fabrizio Antonelli.

