Giuseppe Cantara non sarà l'allenatore della Nuorese nella prossima stagione in Eccellenza. La scelta è dello stesso tecnico ozierese, che lo ha fatto sapere alla società presieduta da Maurizio Soddu. «Ho deciso, per ragioni personali, di non proseguire il mio rapporto di collaborazione con la Nuorese», l'annuncio dell'allenatore. «Una decisione sofferta e combattuta, arrivata però dopo una lunga riflessione. Ci tengo a ringraziare tutto il gruppo squadra, composto da giocatori e uomini veri che hanno dimostrato in maniera esemplare cosa significhi vestire la maglia nerazzurra, lo splendido staff e la società alla quale posso essere solo grato. La vita è fatta di scelte, in questo momento la mia mi porterà probabilmente altrove ma tenendomi sempre la Nuorese nel cuore».

Ai playoff. Cantara era stato nominato un anno fa come successore di Marco Sanna, dopo aver allenato per tre stagioni l'Ossese (lasciata a maggio 2021 per motivi di salute). Dopo un inizio complicato la Nuorese è stata protagonista di una grande risalita, chiudendo al quinto posto con 66 punti (gli stessi del Taloro Gavoi, meglio piazzato solo per una differenza reti superiore) con la miglior difesa (22 gol subiti come l'Ilva promossa) e il miglior rendimento interno (38 punti come l'Ossese). Ai playoff i verdazzurri si sono arresi in semifinale proprio contro l'ex squadra di Cantara, coi bianconeri che hanno vinto 2-0 nel match giocato al "Walter Frau" di Ossi lo scorso 18 maggio. «Da parte del presidente Maurizio Soddu, a nome di tutta la Nuorese Calcio e da tutto il mondo verdazzurro, va un grazie immenso a Cantara per la professionalità, l'impegno e la grande disponibilità data in ogni circostanza», il saluto della società sui propri canali ufficiali. A breve sarà deciso il prossimo allenatore.

