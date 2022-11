Obiettivi ben chiari, fisico longilineo, una folta chioma di capelli ricci: Anna Conti, diciannove anni di Porto Torres, ha scolpito il suo nome nella storia del nuoto sardo a suon di record Assoluti. Ben nove i primati regionali da lei stabiliti in totale, di cui l’ultimo domenica scorsa sui 400 stile in vasca corta nella piscina di Lu Fangazzu a Sassari. Il cronometro per l’allieva di Ilario Ierace, tesserata per la Sport Full Time Sassari, ha fatto registrare il risultato di 4’14’’81 in occasione della seconda prova tempi: una prestazione di caratura che dà morale in vista di un 2023 dove scalare posizioni a livello nazionale e che rappresenta un tassello importante in ottica 400 Misti ovvero la gara prediletta dalla giovane nuotatrice.

Conti, ancora un record sardo Assoluto. Ci sperava?

«Sono sincera, non mi aspettavo di farlo proprio domenica scorsa. Siamo in fase di carico, con il mio allenatore puntavamo a stabilirlo ai campionati regionali Assoluti del 10 e dell’11 dicembre ma è saltato fuori prima. Quindi, non possiamo che essere soddisfatti».

Che gara ha impostato?

«Abbastanza regolare seppur tirata ovviamente. Ai 200 sono passata in 2’05’’, avevo buone sensazioni una volta cominciata la seconda parte della prova. Forse, ho pagato un po’ lo sforzo gli ultimi 100 dove avrei potuto chiudere ma più forte ma per adesso va bene così».

Quali sono le gare in cui è detentrice del primato sardo Assoluto?

«I 50, 100 e 200 dorso in vasca lunga e corta, i 100 misti in vasca corta, i 200 e 400 misti sia in lunga che in corta, poi i 400, gli 800 e i 1500 stile libero».

A quale di questi record è più affezionata?

«Probabilmente a quello sui 400 misti perché è la gara che amo di più ma anche quello sugli 800 stile perché è arrivato in maniera inaspettata».

La completezza è il suo marchio di fabbrica. Quale stile predilige?

«Il dorso, io nasco come dorsista».

Di recente sui 400 misti ai Tricolori invernali nei 400 è arrivata nona.

«Già ma speravo di fare meglio. Un posto tra le prime cinque era alla portata».

Diplomata al Liceo Scientifico con 100, quali sono i prossimi obiettivi in ottica nuoto ma anche extra sportivi?

«Il prossimo anno spero di iscrivermi alla Facoltà di Scienze Motorie. Per quel che riguarda le gare, il 10 e l’11 dicembre i campionati sardi Assoluti invernali, il 18 la Coppa Brema mentre a lungo termine i Tricolori Assoluti primaverili».

