Il Norbello vince a Napoli lo scontro salvezza con il Sant’Espedito e fa un balzo in avanti forse decisivo. A Sassari termina in parità dopo quattro ore un appassionante derby tra TT Sassari e Marcozzi.

A1 maschile. Vittoria “vitale” per il Norbello nello scontro diretto con Sant’Espedito. 4-1, superiorità mai in discussione e quinto posto, capofila nella bagarre salvezza. Le ultime due (attualmente Prato e Sant’Espedito) retrocedono in A2, la quinta e sesta, oggi Norbello e Reggio Emilia, giocheranno i playout. Ma ad un turno dalla fine non è ancora finita. Nel match di Napoli la svolta è stata probabilmente al secondo set della prima partita tra Diogo Carvalho e Riniotis, quando il portoghese del Norbello già in vantaggio ha vinto il set dopo otto set point, chiudendo poi 3-1. La sconfitta di Vellucci non ha cambiato l’atteggiamento. L’altro portoghese batte in quattro set lo svedese Loso, si distrae nel terzo, ma negli altri tre lascia all’avversario appena dodici punti. Diogo Carvalho strapazza Palmieri, infine Mendes deve ricorrere al quinto set per avere ragione di Riniotis.

Sabato era in programma Marcozzi-Castelgoffredo, due squadre già certe dei playoff scudetto insieme alle corazzate Carrara e Messina. La partita non si è giocata, venerdì sera è stata accertata la positività al Covid di un giocatore lombardo, la trasferta è quindi saltata e rinviata.

A1 femminile. Ha giocato solo il Quattro Mori, battuto venerdì a Bolzano dall’Eppan 4-0. Partita senza storia, appena tre set strappati dalle cagliaritane. La serba Jokic ha perso in quattro set con Vivarelli e Pergel, De Hoop ha perso con Styhar, e Ferciug nel match iniziale è stata sconfitta 3-0 set da Pergel.

Cortemaggiore-Norbello si giocherà il 3 aprile.

A2 maschile. Un gran derby tra TT Sassari e Marcozzi terminato 3-3, con quattro incontri conclusi al quinto set. La Marcozzi è scattata avanti con due punti di Kuznetsov su Poma e Morato, due tra i meno battuti del campionato, e di Kazeem ancora su Morato. Sassari ha limitato i danni con Ashimiyu su Ferrero. Poi la lenta risalita con la vittoria al quinto del nigeriano Ashimiyu sul connazionale Kazeem, infine il pari ancora al quinto, di Poma su Ferrero.

Ora TT Sassari e Marcozzi occupano la terza posizione, ma i sassaresi devono recuperare una partita.

