Altro giovane di prospettiva per il Budoni (Serie D). Alla corte di Raffaele Cerbone arriva l’attaccante Vincenzo Bammacaro, classe 2004, cresciuto nelle giovanili della Salernitana.

In Eccellenza, dopo quattro stagioni il centrocampista Mattia Fadda (2002) fa ritorno all’Ossese. Nella scorsa stagione ha giocato con la maglia del Siligo e in precedenza con quella del Taloro Gavoi.

Il Villasimius ha chiuso la trattativa col fuoriquota Filippo Ghiani, proveniente dall’Atletico Uri. Fa shopping anche la Villacidrese: approdano in gialloblù l’attaccante Michele Suella (1995), ex giovanili del Cagliari, Samassi, Guspini e Iglesias e il centrocampista Manuel Canu (2004), ex giovanili della Reggiana, Latte Dolce e Sestri Levante. Confermato Gian Marco Cau (1993).

