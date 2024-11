Si ferma a tre la serie di vittorie consecutive del Latte Dolce, sconfitto nell'anticipo della decima giornata dalla Flegrea Puteolana. Non basta una grande prova agli uomini di Gabriele Setti, beffati 3-2 allo scadere. I sassaresi per due volte in vantaggio sono stati raggiunti e poi puniti nel finale dalla squadra campana.

Buon avvio del Latte Dolce che al 2' passa in vantaggio con Odianose. Al 19' il pareggio della Flegrea Puteolana: punizione di Mungo e deviazione aerea vincente di Mascari.

Nella ripresa, al 12' i sassaresi si riportano avanti con Loru su assist di Sorgente. Dopo appena 5' però la compagine di casa pareggia ancora con Mascari ben servito da Marano. Nel finale, al 43', la beffa per gli uomini di Setti: Casale viene steso in area. È rigore che Dammacco trasforma.

Le formazioni:

Puteolana: Polverino; Astemio (20’ st Casile), Montuori, Occhiuto (6’ st Sbuttoni); Balzano, Mungo, Diabate, Palma, Cess; Mascari, Coniglio (45’ st Cherubini).

Latte Dolce: Marano; Mudadu, Barracca, Pinna, Sanna; Tesio (24’ st Piredda), Orlando, Corcione; Loru, Odianose (33’ st Grassi), Di Paolo (9’ st Sorgente).

Reti: 2’ pt Odianose, 19’ pt, 16' st Mascari, 12’ st Loru, 43' st (r) Dammacco.

