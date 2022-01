Casi Covid nel Sassuolo, e la gara con l’Hermaea Olbia, in programma domenica per la 3ª giornata di ritorno del campionato della A2 femminile di volley, slitta a data da destinarsi.

Il club emiliano ha comunicato oggi i risultati dei test molecolari effettuati lunedì, alla ripresa delle attività dopo la sosta invernale: sono 4 i casi di positività riscontrati nel gruppo squadra neroverde, ciò che ha fatto scattare il rinvio della sfida con le galluresi.

Si tratta della terza partita su 5 slittata rispetto al turno di domenica, la prima per l’Hermaea, costretta a prolungare la lunga pausa festiva: la squadra di Dino Guadalupi, che a Santo Stefano ha osservato il riposo, non gioca, infatti, dal 19 dicembre.

Tornate ad allenarsi in vista del match esterno col Sassuolo, le biancoblù dovranno rivedere i loro programmi: il prossimo appuntamento è fissato per il 16 gennaio, quando l’Hermaea, reduce da 4 vittorie di fila nel girone A, ospiterà al GeoPalace il Brescia, che a sua volta ha dovuto rinviare la partita di domenica col Sant’Elia per positività al Covid di alcune tesserate nel gruppo avversario.

© Riproduzione riservata