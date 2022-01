Un avvio di stagione oltre ogni aspettativa quello della Sulcis Spes, attuale capolista del girone sud del campionato regionale di Promozione. Quello arrivato in occasione della pausa per le festività natalizie è un primato inaspettato per la compagine di Sant’Antioco. Alla guida una vecchia conoscenza del basket sardo, Paolo Massidda, già grande protagonista da giocatore nei principali parquet di tutta l’Isola e non solo.

Ripartenza. Il 54enne coach sulcitano è estremamente soddisfatto di essere ritornati in campo e dei risultati arrivati. “Un avvio – commenta Massidda – assolutamente positivo. Al di là delle aspettative. L’idea di base era quella di riprendere l’attività e siamo ripartiti con un gruppo under 17 (2005), con l’aggiunta di 3 giocatori esperti come Aralossi, Massidda e Cuccu. I più giovani stanno giocando come parte integrante del gruppo e pian piano stanno crescendo”. Gruppo giovanissimo e tanta voglia di giocare. “Potevamo – prosegue Massidda - perdere certe partite, ma ci è andata bene. Il campionato è ancora lungo e dobbiamo crescere parecchio”.

Obiettivi. Un torneo nel quale è venuto fuori un grandissimo equilibrio tra le squadre partecipanti. La sensazione è che ogni giornata, al Sud, possa esserci la sorpresa. “Ogni partita – conferma il coach – non c’è nulla di scontato. Se sulla carta sei più forte ma non giochi la partita con l’atteggiamento giusto, rischi di perdere. Tutte le partite vanno giocate al massimo”. La volontà della Sulcis Spes è stata quella di ripartire quasi da zero, o comunque, da una base molto giovane, ponendo degli obiettivi a medio - lungo termine. “Lo scopo della società – commenta Massidda – è quello di far crescere i ragazzi. Ripartire e, a livello di risultati sul campo, quello che viene andrà bene. L’importante è aver ripreso l’attività e riuscire a portarla a temine”

Le sfidanti. Tanto equilibrio, come già detto. Massidda, però, individua qualche squadra che, secondo lui, ha qualcosa in più rispetto alle altre. “In questo momento – commenta – quando sono al completo, il Poetto secondo è davvero una buona squadra. A me è piaciuta tantissimo Carloforte e contro di noi non erano al completo. Così come Sinnai. Sinis poi è un’ottima squadra, sono lunghi come struttura e come panchina e sono sicuramente tra i favoriti”. La chiusura è una speranza. “Noi – conclude – non abbiamo l’ambizione di vincere, ma partite sono da giocare e c’è anche da dire che l’appetito vien mangiando”.

© Riproduzione riservata