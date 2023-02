Niente sorpasso per il Latte Dolce bloccato (1-1) a Gavoi dal Taloro. La squadra di Mauro Giorico con una vittoria sarebbe balzata in testa almeno per 24 ore. Il Budoni infatti gioca domani. Oggi si sono disputati sette anticipi validi per la 30esima giornata. Il San Teodoro ha piegato (3-1) il Bosa consolidando la terza piazza e avvicinandosi al Latte Dolce (è a +9).

L’Iglesias ha travolto (5-1) la Nuorese. Quasi una condanna per i barbarcini, ultimi in classifica. Vittoria importantissima in chiave salvezza per il Li Punti che ha espugnato (1-2) il campo del Lanusei. Pareggio (1-1) tra Tharros e Ossese. Ritrova il successo (4-2) la Villacidrese contro il Ghilarza. La Ferrini ha sconfitto il Monastir 2-1.

Domani sono in programma, alle 15, Sant’Elena-Calangianus (a Mulinu Becciu) e, alle 15.30, Arbus-Budoni. Riposa il Carbonia.

Tredici gli anticipi in Promozione. Nel girone A, il Villasimius riprende da dove si era fermato e cioè con una vittoria. Gli uomini di Antonio Prastaro hanno battuto (1-2) in trasferta l’Atletico Cagliari. Netto successo (5-1) del Castiadas contro la Verde Isola. Il Guspini ha travolto (5-0) l’Asseminese. L’Andromeda supera (1-0) il Gonnosfanadiga e rientra nella corsa salvezza. Vittoria di misura (1-0) del Cus Cagliari contro il Selargius. Domani in campo (15) La Palma-Villamassargia e Orrolese-Cortoghiana.

Nel girone B, la capolista Barisardo espugna (0-1) il campo dell’ostico Tonara con una rete di Muggianu nel finale. Vince anche l’Idolo, uno a zero con l’Abbasanta e sorpassa momentaneamente in seconda posizione l’Arborea. A Pauli Arbarei il Terralba affonda (0-3) la Paulese. L’Atletico Bono ha battuto (2-1) la Bittese. Domani si giocano alle 15 Fonni-Siniscola e Posada-Arborea e alle 15.30 Tortolì-Santa Giusta.

Nel girone C, l'Usinese frena (1-1) in casa col Sennori. I rossoblù agganciano in testa il Tempio che però domani ha l'occasione per portarsi a più tre. Pareggio (2-2) anche tra Lanteri e Thiesi. Vittoria esterna (0-3) dell’Oschirese contro il Luogosanto. La Macomerese ha affondato (5-0) l’Ozierese. In corso Usinese-Sennori (1-1).

Domani, alle 15, è il turno della capolista Tempio che gioca in casa col Porto Torres. Chiudono Stintino-Bonorva e Buddusò-Coghinas.

© Riproduzione riservata