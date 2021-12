Muravera travolgente contro il Carbonia, vittorie di Torres e Arzachena, pari del Latte Dolce, sconfitte per l'Uri e per il Lanusei. Una giornata agrodolce per le squadre sarde. Il Muravera è tornato al successo contro un Carbonia in piena crisi, sofferente in tutti i reparti. I minerari hanno giocato una gara davvero poco convincente col Muravera che ha chiuso la gara già nel primo tempo con una doppietta del solito Sergio Nurchi e con una rete di Rossi. Nella ripresa è arrivato anche il quarto gol siglato da Andrea Demontis, il nuovo arrivato, protagonista di una gara davvero convincente. Due anni fa, Demontis era stato premiato come migliore centrocampista di tutta la Serie D. La settimana scorsa il direttore sportivo Sebastiano Puddu lo ha portato dall'Imperia al Muravera, facendo sicuramente uno degli acquisti più importanti della stagione: Demontis gioca, lotta e si diverte. Oggi ha dimostrato di poter davvero contribuire a rilanciare il Muravera. Con Matteo Mancosu, da alcune settimane fermo per infortunio, Demontis potrebbe davvero formare una bella coppia al fianco di Nurchi, goleador sempre più forte e insostituibile. La Torres ha piegato l'Aprilia per 1-0, con gol di Dametto. Ancora un successo per l'Arzachena di Nappi: la squadra smeraldina attraversa un momento magico portandosi a ridosso delle prime delle classe. Oggi ha piegato il Gladiator per 3-1 con reti di Pinna su rigore, Manca Kacorri. Pari tra Cassino e latte Dolce (1-1) con rete per i sassaresi di Bantulovic. Il Lanusei ha perso per 1-0 col Monterotondo. Sconfitta per 1-0 anche per l'Uri contro il Cynthia.

