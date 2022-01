Niente ritorno anticipato in campo per il Muravera (Serie D, girone G). La squadra di Francesco Loi contava di recuperare l’incontro con la Vis Artena, valido per la tredicesima giornata, prima della ripresa del torneo. La squadra laziale deve però giocare il 19 gennaio prossimo un altro recupero, quello contro l’Arzachena. I sarrabesi quindi giocheranno direttamente il 23 gennaio sul campo dell’Aprilia per l’ultima giornata di andata.

Satta in gruppo. La squadra intanto continua ad allenarsi. E’ tornato nel gruppo il venticinquenne Andrea Satta. L’estate scorsa ha subito un intervento e sta concludendo la fase di recupero. La società potrebbe tesserarlo nuovamente. Classe 1996, Satta è cresciuto nelle giovanili di Cagliari e Serramanna. Nel gennaio 2015 è passato al Castiadas. Dalla stagione 2015/2016 fino alla scorsa ha giocato col Muravera indossando anche la fascia di capitano. Può giocare sia a centrocampo che in difesa. Potrebbe sicuramente far comodo per gli schemi del tecnico Loi.

