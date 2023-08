Altro colpo di mercato in casa Terralba Francesco Bellu, nella prossima stagione ai nastri di partenza del torneo di Promozione regionale.

La società terralbese, infatti, ha annunciato l’acquisto di Mahamadou Salifou Moussa, classe’98. Moussa, esterno di fascia, è reduce da due stagioni con la maglia del Barisardo, esperienza che gli ha dato la possibilità di ottenere una doppia promozione dalla Prima Categoria all’Eccellenza, indossando anche la fascia da capitano. In passato ha calcato anche i campi di Serie D (con Marsala e Igea Viribus) ed Eccellenza.

È il quinto acquisto della formazione terralbese, dopo gli arrivi dei portieri Marco Aramu (ex Castiadas) e Filippo Stevanato (ex Tharros), del difensore Alessandro Lasi (anche lui ex Tharros) e della punta Mattia Muggianu (ex Barisardo come Moussa).

Con l’arrivo di Moussa dovrebbe essere chiusa la rosa a disposizione di mister Maurizio Firinu.

