Si è chiusa col successo di Nicola Saba la Sardinia Cup 2023, competizione regionale di Mountain Bike. L’atleta dell’U.C. Guspini si è aggiudicato l’ultima tacca disputata a Sant’Antioco. Un percorso di 50 chilometri con 1000 metri di dislivello positivo, molto tecnico nella seconda parte ma con un paesaggio mozzafiato che ha alleviato le fatiche degli oltre duecento partecipanti. Madrina dell’evento la campionessa olimpionica di cross country Paola Pezzo. Presente anche l’ex motociclista Marco Melandri. La manifestazione è stata organizzata, curando ogni minimo dettaglio, dall’associazione “I Due Leoni ASD”.

Saba ha tagliato il traguardo in due ore, cinque minuti e 34 secondi. In seconda posizione, dopo 2:45, Marco Serpi dell’Arkitano che ha battuto in volata il vincitore della Sardinia Cup Luca Dessì della Karel Sport Sinnai. Quarto posto per Antonio Marongiu della SBS seguito dal compagno di squadra Marco Concas. Sesto posto per Mirko Pani della Calz.M. Granaro. Alle sue spalle Federico Pau dell’Arkitano e Federico Pero della S.C. Cagliari. A chiudere la top ten due compagni di squadra del leader Dessì, Maurizio Olla e Mauro Vacca. «Una gara molto impegnativa», dice Dessì. «Complimenti a Saba che aveva qualcosa in più. Come anche Serpi che mi ha battuto in volata. Sono soddisfatto della mia prova perché ho dato il massimo».

Dessì ha ricevuto la maglia di leader assoluto e anche quella di vincitore della categoria M2. «Sono felicissimo. Era il mio obiettivo. L’ho raggiunto con una tappa di anticipo. Il futuro? Ora ricarico le pile, poi si vedrà». Alle spalle di Dessì nella classifica Sardinia Cup, Marco Serpi e terzo Maurizio Olla per la doppietta Karel. Anche Olla e Vacca hanno commentato: «Bellissimo scenario. La gara? Poteva andare meglio. Abbiamo sbagliato strada perdendo qualche posizione ma va bene così». Ottimo quarto posto per Antonio Marongiu, leader della categoria M1, quarto anche alla Sepilonga a Sinnai: «È andata benissimo anche perché ero reduce da un infortunio». Alessandro Saddi dell’Acquascan, terzo categoria M5: «Una stagione positiva. Complimenti all’organizzazione per questa prima edizione».

Tra le donne, vittoria di Klaudetta Masia della Ciclobottega Factory Team (2:33:15), seguita da Erika Pinna dell’Arkitano (2:37:39) e dall’atleta di casa Silvia Putzolu. Masia si è aggiudicata anche la Sardinia Cup precedendo Eleonora Pilleri ed Erika Pinna.

© Riproduzione riservata