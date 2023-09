Cresce l’attesa per la 7^ edizione della “Gran Fondo Pro Loco Donori” organizzata dalla Asd Donori Bike Team, valida per la quinta prova della Sardinia Cup di Mountain Bike. La manifestazione, in programma domani mattina, vedrà confrontarsi 170 atleti provenienti da tutta la Sardegna, presenti tutti i primi 10 della classifica generale.

Il ritrovo è fissato per le 8 nella zona industriale del paese con partenza prevista per le 10 . Per garantire la sicurezza dei partecipanti, gli organizzatori hanno sistemato numerosi cartelli lungo il percorso, mentre i volontari della Asd Donori Bike saranno presenti negli incroci per segnalare il traffico e favorire il passaggio dei ciclisti. E’ raccomandata massima prudenza nelle aree limitrofe alla zona industriale e in prossimità di cave e miniere.

