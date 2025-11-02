Il senese Mirko Torsellini, su Norma M20 Fc, si è aggiudicato la 63ª Alghero-Scala Piccada con un aggregato di 4’45”64 dopo aver siglato il miglior tempo in entrambe le manche di gara (2’22”47 e 2’23”17).

La cronoscalata organizzata in maniera impeccabile dall’Automobile Club Sassari è stata la finale nazionale del Campionato Italiano Velocità Montagna e ne ha decretato i vincitori. Il titolo è andato al primo dei finalisti, Samuele Mirko Cassiba, secondo assoluto ad Alghero su Nova Proto Np-01 dopo aver chiuso secondo in gara1 e terzo in gara2 con un aggregato di 4’47”62.

Sul terzo gradino del podio della più antica cronoscalata sarda è salito un altro siciliano, Franco Caruso, anch’egli su Nova Proto Np-01 (a 4”97 di aggregato). Chiudono la top5 Luigi Fazzino, che su Osella Pa30 (a 7”14) ha cancellato gli amari ricordi dell’uscita di strada del 2024 ed è stato applauditissimo dai tifosi e vincitore del Trofeo Sergio Farris, e l’olbiese Giuseppe Vacca, quinto assoluto e primo dei sardi a 8”11 su Novo Proto N-01 davanti all’algherese Sergio Farris Junior (Wolf Gb-08 Thunder, a 22”57).

Al via 122 vetture, tra cui sette storiche e due bicilindriche. Nello Storico primo Sergio Demartini davanti ad Aldo Busi, entrambi su Fiat X1/9. Terzo Sergio Perasso su Paganucci.

© Riproduzione riservata