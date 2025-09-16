Motori, campioni tricolori ma non solo. La 22esima edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, che si correrà venerdì 26 e sabato 27 settembre, in contemporanea con il settimo Rally Vermentino Historicu regalerà alla Sardegna un atteso e avvincente doppio appuntamento tricolore e un sabato sera da ricordare.

Al termine della manifestazione valida per Campionato Italiano Rally Terra e Campionato Italiano Rally Terra Storico, per la Coppa Italia di Zona e per il Campionato Regionale, toccherà ancora a Piazza del Popolo, già teatro della cerimonia di partenza e di arrivo del rally, essere il centro nevralgico, ospitando l’evento collaterale “Aspettando Benvenuto Vermentino”, che inizierà alle 17.30 di sabato 27 settembre, dopo le premiazioni del Rally, e proseguirà fino a tarda sera. La piazza ospiterà gli stand delle diverse cantine del territorio e sarà possibile degustare il Vermentino di Gallura Docg, fiore all’occhiello e eccellenza di Sardegna. L’appuntamento, organizzato da Rassinaby Racing, Comune di Berchidda, Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna, Promocamera e Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura Docg, nasce per favorire la valorizzazione e la promozione del patrimonio locale anche attraverso le vetrine e la visibilità garantite da appuntamenti sportivi di rilievo come il plurititolato rally berchiddese. Accanto a rinomati vini e cantine, non mancheranno le celebri e amate maschere tradizionali di Ottana, i Boes e Merdules dell’associazione Sos Merdules Bezzos, che si esibiranno come i cori Terra Galana e Boghes de Limbara e il Gruppo Folk Santa Lughia. A seguire, l’intrattenimento musicale, con Dj Gass.

Il presidente di Promocamera Francesco Carboni dichiara: “La collaborazione con il Comune di Berchidda e con l’organizzazione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino è molto importante, perché permette alla Camera di Commercio di Sassari e a Promocamera di sostenere le attività sul territorio gallurese e, allo stesso tempo, di promuovere, grazie all’importante vetrina offerta dal Rally, la manifestazione Benvenuto Vermentino, giunta all’11esima edizione, che si svolgerà a Olbia dal 29 settembre al 5 ottobre”.

Il direttore di Promocamera Luigi Chessa rilancia: “Considerata la significativa e qualificata presenza di cantine che producono vermentino nel Comune di Berchidda e dintorni, è molto importante per la manifestazione Benvenuto Vermentino che si svolgerà a Olbia avere, anche altre attività e iniziative collaterali su tutto il territorio gallurese. Attività che, come quella che si svolgerà a Berchidda, anticipano Benvenuto Vermentino, sono motivo di crescita per il territorio e per la manifestazione stessa che avverrà a Olbia nei giorni seguenti”.

Il presidente del Consorzio Tutela Vermentino di Gallura Marco Piro, Presidente spiega: “Siamo molto onorati di esser presenti all’evento. Queste sinergie permettono di valorizzare ulteriormente il Vermentino di Gallura, non solo come prodotto di alta qualità, ma anche come simbolo della nostra terra e della sua bellezza. Il binomio Vermentino/Gallura rappresenta un biglietto da visita per la Sardegna nel mondo, e siamo certi che eventi come il rally portino nuova visibilità al territorio e contribuiscano a rafforzare il legame tra la nostra comunità e gli appassionati di rally provenienti da tutta Italia. Ringraziamo gli organizzatori per il loro impegno e la loro passione nel promuovere il territorio e le sue eccellenze enologiche attraverso eventi di questo tipo”.

Il presidente della Rassinaby Racing Pietro Calvia chiosa: “Siamo molto contenti della collaborazione con Benvenuto Vermentino, a cui pensavamo già da qualche anno. E non solo perché sono due manifestazioni importanti e temporalmente molto vicine (il Rally il 25-27 settembre e Benvenuto Vermentino il 29 settembre-5 ottobre), ma soprattutto perché entrambe mirano alla promozione del territorio e dei prodotti locali, su tutti il Vermentino. Per noi è fondamentale trasmettere il messaggio che la nostra non è solo una gara, ma una manifestazione che è vetrina per le bellezze naturalistiche e per il prodotto principe: il Vermentino”.

