Dopo le verifiche di venerdì e le due manche di prova di ieri, la 32ª Iglesias-Sant’Angelo è pronta per vivere la giornata più importante, quella della gara, iniziata alle 9.30 con la prima delle due manche in programma lungo i sei chilometri della Statale 126 che dal bivio di San Benedetto conducono a Sant’Angelo (dal km 43,68 al km 49,60). Nel tardo pomeriggio le premiazioni in Piazza Sella a Iglesias.

Ieri, a siglare il miglior tempo era stato il siciliano Franco Caruso (Norma M20 Fc Zytek), che aveva preceduto di 38 centesimi il trentino Diego Degasperi (Osella Fa30 Zytek). Terzo tempo, a 4”64, per Samuele Cassiba (Nova Proto NP01-02 Sinergy), che aveva preceduto il primo dei sardi, Marco Satta (Nova Proto Np03 Aprilia, a 20”29). Per Satta, pilota di Nuxis, le prove di ieri sono state la prima volta a bordo della Nova Proto con motore Aprilia. «La settimana scorsa ho rotto il motore a Pedavena e quindi ho dovuto optare per la Nova Proto. Pur non avendola usata prima, mi sono trovato subito bene, è molto maneggevole, vedremo come si comporterà in gara».

Al via della manifestazione organizzata da Ichnusa Motorsport col supporto del Comune di Iglesias, del Parco Geominerario, dell’Assessorato Regionale allo Sport e di Aci Cagliari, ci saranno 56 auto, tra cui tre storiche.

Karting. Intanto, in Franciacorta, anche un po’ di Sardegna in pista nell’ultimo round del Campionato Italiano Karting. I piloti della K4 Mori, Silvio Calza e Clelia Soddu, correranno rispettivamente nella Senior e nella Junior. Sarà la quarta gara nella penisola per i portacolori della K4, che in totale ha schierato 12 piloti diversi. La settimana successiva, invece, occhi puntati sulla Pista del Corallo di Alghero, che ospiterà l’ultima prova del Campionato Regionale.

Rally. Presentata ieri, a Porto Cervo, la 11ª edizione del Rally Terra Sarda, che si correrà il 6-8 ottobre. La manifestazione sarà valida per la Coppa Rally di Zona 9, la Ter Series, il Ter e il Campionato Regionale Delegazione Sardegna e sarà abbinata al 3º rally storico valido per il Ter Historic. Previsti 72 chilometri cronometrati, 11 speciali, partenza da Tempio e arrivo a Porto Cervo. Venerdì sera la presentazione degli equipaggi, sabato mattina lo shakedown, seguito da cinque prove nel pomeriggio, più le tre da ripetere due volte nella giornata della domenica.

Alla presentazione presenti Mauro Atzei e Dino Caragliu, presidente e vice della Porto acerbò Racing, che organizza la gara, Luca Grilli, promoter del Ter, la pilota Inessa Tushkanova, l’assessore regionale allo Sport, Andrea Biancareddu, e l’assessora allo Sport del comune di Arzachena, Nicoletta Orecchioni.

«La partecipazione attiva degli amministratori del territorio alla conferenza stampa di oggi, da quelli regionali a tutti coloro che ospiteranno il nostro evento, è l’ennesima conferma di una comunione d’intenti di grande spessore. Si respira grande fermento, i numeri ci stanno dando ragione e la presenza di grandi interpreti, a partire da Stig Blomqvist nelle vesti di apripista, garantirà a tutti gli appassionati uno spettacolo indimenticabile. Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni, presto sveleremo l’elenco iscritti che, mi sento di preannunciare, sarà di altissimo livello. Grazie a tutto il mio staff, a tutti coloro che lavorano dietro le quinte, il loro supporto è fondamentale», ha concluso Atzei.

