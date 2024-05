Il 3º Slalom Città di Oliena - 3º Memorial Franco Sale, valido come secondo round del Campionato Regionale Aci Sport Delegazione Sardegna, è l’appuntamento motoristico del weekend isolano.

Oggi le verifiche tecniche e sportive, domani, a partire dalle 9.30, la prima manche di ricognizione e le tre di gara. I 31 piloti al via percorreranno un tracciato di 2940 metri, con dodici postazioni di birilli, disegnato lungo la Provinciale 18 (dal km 2,570 al km 5,510), che domani verrà chiusa al traffico alle 7.

Al via della manifestazione organizzata dal Team Osilo Corse con Oliena Motorsport, come detto, 31 piloti. Tra questi Lussorio Niolu e Andrea Acquas, entrambi su Suzuki Prosport, Quirico e Giovanni Beccu su kart Cross e Giampietro Pala su Fiat X1/9. Nel nutrito gruppo E1, al via non solo le Renault 5 Gt di Paolo Angius, Raimondo Palomba, Antonello Acquas e Gianfranco Pira, ma anche le Peugeot 106 di Tiziano Sale, Salvatore Fancello e Giovanni Fronteddu, la Citroën Saxò di Giovanni Coghe, la A112 di Antonio Dettori, le Fiat 127, Cinquecento e Uno guidate rispettivamente da Salvatore e Sandro Fancello e da Salvatore Sanna. Nel gruppo S, in gara Matteo Seoni, Diego Pala, Antonio Brundu, Franco Sale e Ottavio Cappai, nel gruppo A, invece, Maurizio Vacca e Silvano Manca. Cinque i piloti del gruppo N - Marco Pinna, Antioco Manca, Andrea Arcadu, Francesco Maricosu e Daniele Lai - e infine, nel gruppo Rsp, Nicola Minnai.

Tandalò. Nel frattempo, Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure hanno annunciato che la Cronoscalata Tandalò, l’unica su terra, verrà disputata dal 22 al 24 novembre prossimi. Una data scelta non a caso dagli organizzatori, che possono così garantire lo svolgimento della attesa e apprezzata manifestazione senza sovrapposizioni con altre gare nazionali e internazionali.

Tandalò, che si corre lungo un percorso che ruota attorno al parco eolico di Buddusò, nelle sette edizioni già disputate ha registrato la presenza di piloti del calibro di Pepe Lopez, Umberto Scandola, Gigi Galli, Paolo Andreucci, Rachele Somaschini ed è anche diventata Tour European Rally Promotional Event.

