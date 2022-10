Momento delicato per la Costa Orientale Sarda nel campionato di Serie D (girone G). La squadra gialloblù, domenica scorsa, ha subito la quinta sconfitta stagionale su sette gare, scivolando nell’ultima posizione della classifica. Contro l’Angrì i ragazzi di Loi hanno subito una rete per tempo. Inutile il gol di Mancosu nel finale. I campani, nonostante la classifica racconti altro, hanno comunque un organico per puntare al salto di categoria. Non era di certo una trasferta semplice.

L’ambiente è comunque sereno e la convinzione è che presto i risultati arriveranno.

La classifica, inoltre, è cortissima (la Cos è a soli otto punti dalla seconda posizione) e il tempo per recuperare c’è ancora tutto.

Nel prossimo turno, a Tertenia, arriverà l’Aprilia.

