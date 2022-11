Tore Porqueddu, turritano 56enne, ex allenatore del Porto Torres Calcio siederà nella panchina del Sorso 1930, squadra che partecipa al campionato di calcio di Prima Categoria Girone E. Un cambio di passo dopo appena sei giornate dall’inizio della stagione 2022-2023, una scelta della dirigenza sull’ex calciatore che ha militato nelle fila del Porto Torres, Bosa, Arzachena e Alghero. Ieri pomeriggio il primo allenamento presso lo stadio comunale La Piramide, per conoscere i giocatori che si preparano ad affrontare la prossima partita casalinga in programma domenica. “Mi hanno dato carta bianca – ha detto il nuovo mister dei bianco celesti – e già la prossima sfida sarà con il Ploaghe, la squadra che ho allenato in passato. Sarà sicuramente una gara emozionante”. Il Sorso nella stagione 2019-2020 era ripartito dalla terza categoria, ma con la vittoria del campionato era stato promosso in seconda, dove vi è rimasto per due stagioni. A fine torneo 2021-22, grazie al secondo posto conseguito alle spalle del Castelsardo, ottenne il ripescaggio in Prima Categoria.

© Riproduzione riservata